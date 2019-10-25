ЦБ назвал высокий урожай и укрепившийся рубль причинами замедления инфляции осенью

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Замедление годовой инфляции с начала осени оказалось более динамичным, чем ожидали в ЦБ, из-за действия прежде всего трех факторов: высокого урожая, укрепившегося рубля и отставания финансирования бюджетных расходов от заявленных планов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Мы видим, что с начала осени инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось. В сентябре годовая инфляция составила 4%, по оценке на 21 октября, она снизилась до 3,8%. Это связано с действием ряда факторов. Их влияние на инфляцию оказалось более существенным и продолжительным, чем ожидалось", - прокомментировали в ЦБ пересмотр прогноза по инфляции на 2019 год сразу до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% по предыдущему прогнозу от начала сентября.

Во-первых, продовольственная инфляция оказалась заметно ниже того уровня, который характерен для осени, отметили в ЦБ. "И это связано с в целом высоким урожаем в текущем году, а также дополнительными факторами увеличения предложения на отдельных продовольственных рынках (в частности, мясопродукты). Это окажет по-прежнему временное влияние, но более продолжительное, чем прогнозировалось, на темпы роста продовольственных цен", - отметили в ЦБ.

Во-вторых, рост цен на импортные товары сдерживается укреплением рубля, которое произошло с начала года, а также "ускорившимся замедлением инфляции в странах-торговых партнерах России", добавили в Банке России. "Инфляция в этих странах замедляется из-за торможения мировой экономики. Мировая продовольственная инфляция также замедлилась на фоне хорошего урожая в этом году", - привели в финансовом регуляторе второй фактор, повлиявший на торможение инфляции.

"В-третьих, сдержанный спрос в российской экономике также снижает уровень инфляционного давления. И влияние со стороны спроса становится все более выраженным. Это в том числе связано с финансированием бюджетных расходов, которое в текущем году заметно отстает от ранее заявленных планов. "Догоняющее" исполнение бюджетных расходов, видимо, будет происходить медленнее, чем мы предполагали ранее", - описали третий фактор в ЦБ.

В Банке России также отметили, что риски влияния на инфляцию в плане повышения со стороны внешних условий в сентябре-октябре не реализовались.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% с 7,0%. Прогноз по инфляции на 2019 год был понижен до 3,2-3,7% с 4,0-4,5%, на 2020 год скорректирован до 3,5-4,0% с 4,0%.