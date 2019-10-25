ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. - до 6,50%.

Мнения аналитиков о возможном размере снижения ставки разделились: больше половины экспертов ждали ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, остальная часть - на 50 б.п. - до 6,50%. Участники финансового рынка были настроены более решительно: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждали снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п., 48% - на 25 б.п..

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина за несколько часов до начала "недели тишины" заявила: "Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена (как обычно на 25 базисных пунктов - ИФ), мы можем действовать более решительно. (. . .) Обычно ЦБ РФ предпочитает изменять ставку умеренным темпом, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы (инфляционные - ИФ) и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно".

Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда это решение стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших ее сокращения всего на 25 б.п.

Регулятор в своем пресс-релизе по итогам заседания совета директоров по ставке отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

"Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - отмечается в пресс-релизе.

ЦБ РФ сохранил свой прогноз по росту ВВП на 2019 год в интервале 0,8-1,3%, на 2020 год - в интервале 1,5-2%, на 2021 год - в интервале 1,5-2,5%, на 2022 год - в интервале 2-3%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ. Банк России также сохранил прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2019 году на уровне $63 за баррель, в 2020 году - $55, в 2021 году - $50, в 2020 году - также $50 за баррель.

Четвертое снижение подряд

Как сообщалось ранее, 6 сентября совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,0% годовых. Таким образом, тогда ставка достигла минимума с 2014 года. В прошлый раз, снизив ставку на 25 б.п., ЦБ формулировку "допускает снижение" на одном из ближайших заседаний заменил на менее "обязывающую": "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров". Сделав широкий шаг, ЦБ, тем не менее, не стал делать более жестким сигнал на будущее, оставив его в полностью неизменном виде.

Это четвертое снижение ключевой ставки за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики, к которому ЦБ перешел после того, как инфляционные риски из-за повышения НДС и других факторов не реализовались в полной мере. Снижать ставку ЦБ решил с начала лета: так, 17 июня она была снижена с 7,75% до 7,5% годовых, 26 июля - с 7,5% до 7,25%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 13 декабря, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться заявлением председателя Банка России и пресс-конференцией.