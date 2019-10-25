"Сургутнефтегаз" поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил "Газпром нефть"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" в результате продолжающегося активного роста бумаг компании поднялась на 7-е место в России, потеснив "Газпром нефть".

Рыночная стоимость "Сургутнефтегаза" с учетом привилегированных акций в ходе торгов в пятницу поднялась до 1,984 трлн рублей, в то время как капитализация "Газпром нефти" составила, по данным на 10:47 по Москве, 1,980 трлн рублей.

23 октября сообщалось, что капитализация "Сургутнефтегаза" превысила 1,738 трлн рублей и поднялась на восьмое место, потеснив "Татнефть" (стоимость 1,73 трлн рублей). Акции "Татнефти" (+1,6% и +1,1% "префы") в среду выросли в преддверии совета директоров компании 24 октября.

Топ-5 по капитализации в России остается неизменным. Это "Газпром", Сбербанк, "Роснефть", "НОВАТЭК" и "ЛУКОЙЛ".