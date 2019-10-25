Рубль усилил рост в пятницу днем после решения ЦБ РФ о снижении ставки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, усилив рост в середине дня после объявления Банком России решения о снижении ставки на 50 базисных пунктов.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,915 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21,3 копейки по отношению к 24 октября, составив 67,03 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26-28 октября на 13,66 копейки, до 63,9966 руб./$1, и снизил курс евро на 2,06 копейки, до 71,1194 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост курса рубля к доллару и евро в пятницу днем связан как с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ, так и с отыгрыванием решения Банка России о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 6,5% годовых). Несмотря на то, что первая реакция нацвалюты на решение ЦБ РФ была нейтральной, спустя приблизительно 40-50 минут рубль смог перейти к росту в основных валютных парах. Кроме того, поддержку рублю оказывает пик налоговых платежей, приходящийся именно на 25 октября.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

Вместе с тем цены на нефть плавно опускаются в пятницу днем, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий. Поддержку рынку на этой неделе оказало неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве составляет $61,52 за баррель, что на 0,24% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $61,67 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,27% - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,46%, до $56,23 за баррель.

Как считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, оптимистичная риторика ЦБ в отношении инфляции и сохранение ключевой формулировки о "целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на одном их ближайших заседаний" сохраняют вероятность еще одного смягчения процентной политики до конца текущего года, даже несмотря на агрессивное снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов на октябрьском заседании. В то же время сегодняшнее решение заметно сокращает потенциал дальнейшего смягчения процентной политики. Не исключено, что в случае еще одного снижения ставки, уже на 25 базисных пунктов, на следующем заседании в декабре, с началом 2020 года регулятор может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург", в пятницу валюты развивающихся стран растут к доллару США, укрепляется также и рубль. Решение о снижении ключевой ставки и в целом относительно мягкая риторика ЦБ РФ окажут влияние на доходности облигаций и другие процентные инструменты, но влияние на курс рубля будет ограниченным. "Заседание ФРС США на следующей неделе определит динамику рынков в ближайшее время. Если сформировавшиеся ожидания по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики Федрезерва не найдут подкрепления, аппетит инвесторов к риску существенно снизится, что окажет давление на все активы и валюты развивающихся стран", - полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По мнению аналитиков Нордеа банка, на пятницу приходится пик налоговых платежей, после чего фактор налогового периода перестанет оказывать положительное влияние на российскую валюту. Поддержать "аппетит к риску" и валюты развивающихся стран сегодня могут также переговоры между США и КНР, по результатам которых вероятно появление новых позитивных сигналов о том, что стороны движутся к подписанию первой фазы торговой сделки. В то же время итоги заседания Банка России вряд ли окажут существенное влияние на рубль.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу слегка снизились по отношению к предыдущему дню, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла за день на 9 базисных пунктов - до 7,03%. При этом ставка на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта, до 6,96% годовых. В свою очередь ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились на 2 базисных пункта - до 6,98% и 7,03% годовых, соответственно, а ставка на срок 6 месяца упала сразу на 4 базисных пункта - до 7,04% годовых.