Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне умеренно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,84-63,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,93 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,89 руб./EUR1 (+16,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,94 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,94 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне небольшой негативной динамики цен на нефть. Котировки нефти опускаются после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах.

Участники рынков также следят за новостями относительно хода торговых переговоров США и Китая. В минувшую пятницу, 25 октября, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ, и, по словам Лайтхайзера, намерены продолжить их в скором времени.

Министерство торговли Китая сообщило, что КНР и США продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились "должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,23% - до $61,59 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,21% - до $56,54 за баррель. По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.