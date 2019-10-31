Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России в третьем квартале 2019 года в отчете по МСФО признал убыток от продажи Denizbank в размере 73,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.

В конце июля Сбербанк сообщал, что предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 млрд рублей.

В пресс-релизе Сбербанк также подтвердил планы по подписанию обязывающего соглашения по совместному предприятию с Mail.ru Group в ноябре 2019 года.