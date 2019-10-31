"Аэрофлот" начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.

Владельцам платиновых карт, вылетающим из Магнитогорска эконом-классом, перевозчик обещал в порядке компенсации начислить 3000 миль, пассажирам бизнес-класса - 4000 миль.

До этого "Аэрофлот" ограничивал бесплатный доступ в бизнес-залы региональных аэропортов только владельцам "золотых" бонусных карт с билетами в эконом-классе.

Магнитогорск стал одним из первых городов, где эти ограничения ввели в середине августа. Авиакомпания объяснила это нововведение экономической целесообразностью. Затем такие же ограничения были введены и в ряде других городов.

Источник в "Аэрофлоте" объяснял "Интерфаксу", что обслуживание пассажиров в VIP-залах стоит ей в среднем 5-7 тысяч, а качество предоставляемых услуг таких денег не стоит.

В середине сентября владельцам "золотых" карт вернули бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, входящих в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга. Источник "Интерфакса", близкий к компании, говорил, что холдинг согласился снизить стоимость обслуживания пассажиров в этих залах.

Сейчас, согласно информации на сайте "Аэрофлота", ограничения для "золотых" пассажиров действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска.