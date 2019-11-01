Нацбанк Белоруссии через год унифицирует монетарную политику с Банком России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Нацбанк Белоруссии с 1 января 2021 года унифицирует монетарную политику с Банком России в соответствии с планами по углублению интеграции двух стран, об этом регуляторы уже принципиально договорились, заявил предправления НББ Павел Каллаур.

По его словам, в связи с этим НББ с января 2021 года перейдет на режим таргетирования инфляции. Перед этим потребуется изменить белорусское законодательство, отметил он.

Также в рамках гармонизации монетарных политик предусматривается поддержание плавающего обменного курса. Ключевой целью для центробанков двух стран останется обеспечение цели по инфляции. "Цели по инфляции должны быть где-то близки", - отметил глава НББ.

Разговоры о единой валюте для двух государств или для всего ЕАЭС Каллаур назвал безосновательными. По его словам, таке слухи только "будоражат общественность" и "формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания".