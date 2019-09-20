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Минск призвал не создавать ажиотаж "на пустом месте" вокруг интеграции с РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии считает созданным "совершенно на пустом месте" ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией.

Об этом на брифинге в Минске в пятницу заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. "Для него (ажиотажа - ИФ) нет никаких практических оснований", - заверил представитель министерства.

"Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", - подчеркнул Глаз.

В понедельник, 16 сентября, "Коммерсантъ" опубликовал в изложении проект программы интеграции Белоруссии и России. По мнению издания, эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе. Газета отмечала, что "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".

Публикацию позднее прокомментировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Заявление о создании конфедерации в статье "Ъ" Эйсмонт назвала "досужим журналистским штампом".

Со своей стороны белорусские власти не планируют публикацию проекта программы углубленной интеграции с Россией, но подчеркивают, что она не несет угрозы суверенитету и независимости республики.

Анатолий Глаз Белоруссия

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