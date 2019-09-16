Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Эйсмонт, комментируя газете "Наша Нива" публикацию в "Коммерсанте", где характер ожидаемой интеграции описывался с использованием принципа конфедеративности.

По словам Эйсмонт, "все громкие термины" в статье "Ъ", в частности, конфедерация, в Минске оценивают как "досужие журналистские штампы. "В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", - полагает пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Она напомнила, что на уровне ведомств в Белоруссии и России продолжается работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. "Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений", - полагает Эйсмонт.

"Что касается вопроса о "вбросе" (о статье "Коммерсанта" по поводу конфедерации - ИФ) - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в понедельник, 16 сентября, "Коммерсант" опубликовал проект программы интеграции Белоруссии и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению "Ъ", эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".

16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть представлен президентам двух стран до конца года, его содержание пока носит предварительный характер и будет дальше согласовываться.