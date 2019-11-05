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В правительстве признали, что снижение ставки не изменило ситуацию с кредитованием

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, что предопределяет дезинфляционный тренд в экономике, начавшееся в июле снижение ключевой ставки пока не изменило тенденцию замедления банковского кредитования частного сектора, при сохранении текущих уровней ставок совокупный спрос в 2020 году окажется ниже базового варианта прогноза, говорится в опубликованном во вторник мониторинге Минэкономразвития "Картина кредитования".

Как отметили в министерстве, данные за сентябрь показывают, что совокупное кредитное предложение остается низким (3,5% ВВП за последние 12 месяцев), "что предопределяет дезинфляционный тренд в экономике".

"Расширенный бюджетный сектор вышел на долгосрочные уровни использования кредита, соответствующие бюджетному правилу", - говорится в докладе о невозможности в дальнейшем повлиять на уровень кредитования за счет бюджета из-за ограничений по бюджетному правилу.

По оценке Минэкономразвития, дефицит совокупного спроса в 2019 году превысит 1 трлн руб. "Это окажет негативное влияние на темпы реального роста ВВП (на уровне 0,4-0,5 п.п.) и уровень долговой нагрузки корпоративного сектора", - отмечают в министерстве.

В министерстве предупредили, что сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитам угрожает снижению уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году "относительно базовой версии прогноза".

25 октября Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. - до 6,50%. В сентябре ЦБ снизил ставку до минимума с 2014 года - на 25 б.п., до 7,0% годовых.

Минэкономразвития

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