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Силуанов отметил ускорение роста ВВП

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В октябре российская экономика выросла на 2,2%, динамика роста начала ускоряться, заявил на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, правительство запускает нацпроекты, которые он назвал "необычными программами" по вовлечению всей страны в национальные цели развития, поставленные президентом.

"Это работа и с бизнесом, и с регионами, федеральным центром. Это постоянная колоссальная работа, поэтому сейчас мы видим, начинается уже отдача от этих решений. Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться", - сказал министр.

Он отметил, что эта динамика пока не устойчива, и в текущем году ВВП достигнет только плановых значений.

"Этого недостаточно, тем не менее, эта вся машина, которую мы создали, разворачивается и будет давать свои результаты", - сказал Силуанов.

Рост ВВП РФ в сентябре Минэкономразвития оценивало в 2% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в августе. В третьем квартале рост ВВП, по расчетам министерства, ускорился до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во втором квартале. Рост ВВП по итогам января-сентября 2019 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,2%. Прогноз министерства на год предусматривает рост экономики на 1,3%.

Антон Силуанов Минфин Минэкономразвития

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