"Быки" рынка акций РФ сбавили напор после обновления максимума индекса МосБиржи

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ отыграл подъем внешних площадок на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, после чего днем "быки" сбавили напор из-за выборочной фиксации прибыли; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего сдал назад на фоне укрепления рубля.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2946,83 пункта (+0,6%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1466,03 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар подешевел до 63,31 рубля (-0,24 рубля).

Лидируют в росте акции "Роснефти" (+3,4%, до 449,25 рубля - максимум с ноября 2018 года), "РусГидро" (+2,4%), "Мосбиржи" (+2,3%), АФК "Система" (+2,1%), "Магнита" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1%), "РусАла" (+0,9%).

ПАО "Полюс" в III квартале 2019 года увеличило EBITDA на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со II кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "МОЭСК" (+5%, до 0,997 рубля - максимум с конца апреля 2017г), АО "Русолово" (+4,9%), "Мостотреста" (+4,6%), ПАО Банк "Кузнецкий" (+4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Мостотрест" планирует на заседании 5 ноября обсудить рекомендации относительно выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщила компания. Также совет планирует рассмотреть созыв внеочередного собрания акционеров. Как сообщалось, акционеры "Мостотреста" на годовом собрании 6 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

Подешевели акции ОАО "GTL" (-3,2%), "МРСК Северо-Запада" (-2,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (-2,5%), ПАО "Тантал" (-2,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-2,2%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (-0,5%, до 96,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 27,105 млрд рублей (из них 5,119 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Индексы в США и Азии

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, на Гавайях и Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Нефть

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent находится более чем на $2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $62,78 за баррель (+1,1% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $57,0 за баррель (+0,8% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Мнения экспертов

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций во вторник отыграл подъем цен расписок на российские бумаги накануне, когда в России был выходной, индекс МосБиржи обновил максимумы, все ближе подбираясь к круглой отметке 3000 пунктов.

Нефть Brent закрепилась выше $60 за баррель и во вторник делает заявку на тестирование $63 за баррель. Рынки успокоились относительно политических неурядиц с Brexit, торговыми войнами США и Китая, поддерживаемые стимулирующей политикой Центробанков, рубль обновил 3-месячные максимумы.

Второй день подряд активно растут бумаги "Мостотреста" (+4,6%), обновив максимум с апреля в ожидании итогов заседания совета директоров по вопросу дивидендов. Дорожают акции "Полюса" на фоне выхода неплохого отчета за 9 месяцев (чистая прибыль выросла до 80,8 млрд руб.). Вечером ожидается публикации данных по деловой активности в сфере услуг в США и обзор ОПЕК по рынку нефти. Штаты в прошедшие выходные перешли на зимнее время - теперь торги будут начинаться на час позже, в 17:30 по Москве, отмечает эксперт.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что рынок акций РФ во вторник наверстал упущенное в понедельник, когда рынки активно шли вверх на фоне сообщений, что США и Китай практически финализировали условия первого официального соглашения в ходе торговой войны. Судя по сообщениям в СМИ, США могут и вовсе отменить пошлины, введенные в сентябре против Китая, который, в свою очередь, еще больше увеличит закупки американской сельхозпродукции и даст обязательства улучшить защиту интеллектуальной собственности. Последний вопрос вызывал наибольшие разногласия в последнее время, и пока непонятно, на что именно готов Китай, чтобы достичь компромисса с США на столь раннем этапе.

Для российского рынка акций во вторник интерес будут представлять прогноз рынка нефти от ОПЕК и еженедельные данные по складским запасам углеводородов от Американского института нефти. В четверг Банк Англии объявит решение по процентной ставке, а Еврокомиссия представит новые экономические прогнозы. В пятницу ожидается публикация данных торгового баланса Китая, также выйдет индекс потребительского доверия в США, а министерство сельского хозяйства США представит оценку глобального спроса и предложения.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" также отмечают, что американские чиновники рассматривают вопрос отмены пошлин на китайские товары, импортируемые в США, в объеме $112 млрд, включая одежду, бытовую технику и телевизоры. Пошлины были введены в сентябре и составляют 15%, а их отмена может стать уступкой в рамках подписания сделки первого этапа, которое должно состояться в середине ноября. Если сам факт деэскалации торгового конфликта и подписание сделки уже заложен в цены, то реальные действия в виде отмены части тарифов являются новым позитивным фактором.

Ранее предполагалось, что сделка может быть подписана в Чили во время саммита АТЭС, который был отменен из-за беспорядков. Но сейчас, по сообщениям китайской стороны, рассматривается возможность посещения США Си Цзиньпинем. Министр торговли США Росс на этом фоне заявил, что торговые переговоры первого этапа близки к завершению. Сейчас позитивный итог переговоров и подписание промежуточной сделки выглядят очень вероятными, но дальнейшее развитие торгового конфликта остается под вопросом.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что на рынке акций постепенно нарастает желание зафиксировать прибыль. Индекс МосБиржи продолжает стремиться к рубежу 3000 пунктов, который многие эксперты называли целью в текущем году. Дальше рост может быть продолжен, но сначала вероятна коррекция при любом ухудшении внешнего фона. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить "Газпром" и "Норильский никель" . Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным.

Спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги - это Сбербанк , который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб., и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной.

Рубль продолжает укрепляться, хотя фундаментальных причин для этого нет. Наоборот, в последние месяцы года рубль обычно слабеет из-за традиционно более слабого платежного баланса страны и возрастающих выплат по внешним долгам. Судьба нефти определится в среду после публикации данных по запасам в США: если они будут позитивными для рынка, то "черное золото" из коридора $60-62 перейдет в новый диапазон $62-64 за баррель. Следует следить за новостями - приближается время очередного саммита ОПЕК+, а разговоры о том, что расширенный картель будет рассматривать вопрос о снижении квот на добычу, как-то в последнее время затихли, отмечает Антонов.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, прогнозы на подписание анонсированного этапа торгового соглашения США-КНР уже в ноябре становятся все более зримыми. И чем более определенными будут становиться планы на встречу Трампа и Си, тем охотнее будут покупать нефть в ожидании прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Дополнительными аргументом "быков" по нефти остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение на 5 единиц, до 691 штуки. Добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 млн б/с, а запасы находятся в тренде сезонного роста.

Ожидания подписания торговых соглашений и сообщения об активных обсуждениях среди стран ОПЕК+ возможного нового раунда сокращения добычи подбадривают покупателей нефти. Тем более что главный застрельщик действующего соглашения об ограничениях добычи в нем крайне заинтересован: Саудовская Аравия выходит на финишную прямую в вопросе первичного размещения акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Власти Саудовской Аравии решили продать долю в своей нефтяной компании, и крупнейшее в истории публичное размещение стартовало. Торговля акциями новой публичной компании пока будет проходить только на местной бирже Tadawul. В самой компании пока затрудняются сказать, когда конкретно пройдет размещение на международных площадках (неопределенно называются 2020-2021 годы), но на бирже Tadawul начало торгов запланировано уже на декабрь текущего года. По информации различных изданий, проспект эмиссии будет представлен уже на текущей неделе 9 ноября. По информации Bloomberg, в воскресенье Саудовская Аравия все же согласилась опустить оценку стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ниже $2 трлн. Тем не менее, Саудовская Аравия обещает явить миру рождение публичной компании с рекордной капитализацией, поэтому проспект эмиссии Saudi Aramco обещает стать визитной карточкой недели, считает Подлевских.