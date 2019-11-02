Трамп предложил Си Цзиньпину подписать торговую сделку на встрече в Айове

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предлагает председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова.

"Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, бы хотелось достичь сделки", - сказал Трамп журналистам.

Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась проводить его на своей территории.

Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".

Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Накануне стало известно, что США и Китаю удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения.