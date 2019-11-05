Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8-1%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,8-1%, причем второй обновил исторический максимум, превысив 2960 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2960,57 пункта (+1%), индекс РТС - 1467,5 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.

Доллар подешевел до 63,28 рубля (-0,27 рубля).

Выросли акции "Сургутнефтегаза" (+3,1% и +1,6% "префы"), Сбербанка (+1,8% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "РусАла" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Аэрофлота" (+1%), "Магнита" (+1%).

ПАО "Полюс" в III квартале 2019 года увеличило EBITDA на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со II кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

Совет директоров ПАО "Детский мир" (+1,6%, до 98,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности.

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

При этом Росс заявил в интервью Bloomberg TV, что соглашение, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite растет на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на сигналах продвижения США и Китая в торговых переговорах.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, указали на замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в октябре опустился до минимальных за восемь месяцев 51,1 пункта с сентябрьских 51,3 пункта.

В то же время сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в октябре увеличился до 52 пунктов с 51,9 пункта месяцем ранее.

Си Цзиньпин, выступавший во вторник на открытии выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo), пообещал, что власти страны будут предпринимать дальнейшие шаги для постепенного увеличения открытости китайских рынков для иностранных инвестиций.

Нефть

Нефть утром во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent находится на $1,55 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $62,27 за баррель (+0,2% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $56,63 за баррель (+0,2% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Комментарии экспертов

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает, что повышение рынка акций вслед за мировыми фондовыми индексами продолжится. Оптимизм инвесторов поддерживается потоком корпоративной отчетности, а также ожиданиями заключения торгового соглашения между США и КНР - как сообщает Bloomberg, идет процесс подбора места для встречи лидеров двух стран. В течение дня в США ожидаются данные по обороту внешней торговли (16:30 МСК) и деловой активности в сфере услуг (ISM Non-manufacturing PMI, 18:00 по Москве), что может оказать некоторое влияние на ожидания глобальных инвесторов.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим ниже 63,5 руб./$1, повышение "спроса на риск" способствует укреплению рубля, но оснований для сильных движений пока недостаточно.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, индекс МосБиржи способен обновить исторический максимум. Одной из ключевых тем на рынках остается вопрос торговых отношений США-Китай, и в этой теме заметен некоторый прогресс. FT со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники США обсуждают целесообразность отмены пошлин на импорт китайских товаров объемом $112 млрд, введенных с 1 сентября. Возможность подобных послаблений увеличивает в глазах инвесторов вероятность заключения соглашения первого этапа. Некоторый позитив также заметен и в торговых отношениях США с Европой - так, министр торговли США Росс накануне отметил, что, если Штаты проведут успешные переговоры с ЕС, то имеется возможность не вводить пошлины на европейские автомобили.

Тем не менее, большое число факторов риска для рынков по-прежнему сохраняется. Отдельным фактором риска, способным резко поменять сантимент, остается вопрос политических проблем в США (тема импичмента). Накануне член спецкомитета по разведке Палаты представителей США Джеки Шпейер заявила, что в ближайшие пять дней будут опубликованы стенограммы показаний свидетелей по вопросу возможного давления президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. На данный момент эта тема не оказывает значительного влияния на рынки, однако теоретически при определенных показаниях свидетелей некоторая нервозность вполне может вернуться.

Учитывая сохранение сравнительно позитивного риск-аппетита на глобальных рынках и роста накануне ряда депозитарных расписок, во вторник имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу МосБиржи, полагает Поддубский.