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Китай решил добиться от США отмены пошлин, введенных Трампом 1 сентября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В преддверии подписания первой фазы американо-китайского торгового соглашения Пекин пытается добиться от Вашингтона отмены пошлин в 15% на китайские товары, веденных с 1 сентября текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

В свою очередь газета Financial Times пишет, что Белый дом рассматривает возможную отмену тарифов на ряд китайских товаров - в частности, на одежду, бытовую технику и мониторы - стоимостью $112 млрд. Однако решение, по данным СМИ, пока не принято.

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена.

Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Трамп в качестве места подписания соглашения предложил американский штат Айова, однако МИД КНР пока не подтвердил готовность ко встрече. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, ограничился заявлением, что лидеры двух стран "находятся в постоянном контакте".

Ранее планировалось, что соглашение может быть подписано в ходе саммита АТЭС в Чили, однако чилийский президент отменил проведение саммита на своей территории.

США Китай

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