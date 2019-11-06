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Гражданин Кипра получил контроль над экспортером воды, добываемой на Байкале

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Торговый дом "Легенда Байкала" (Иркутск), занимающееся розливом байкальской воды, сменило мажоритарного владельца, следует из информации в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Владельцем 51% в капитале компании стал гражданин Кипра Антонис Савва. Владевшее ранее всей компанией московское АО "Востокбайкалинвест" осталось владельцем 49% в капитале ТД "Легенда Байкала". Его бенефициарами являются россияне Михаил Педорин и Алексей Митяшин.

В компании сделку не комментируют.

Согласно информации на ее сайте, ТД "Легенда Байкала" занимается добычей воды с глубины более 400 метров на Байкале. Производство расположено в поселке Байкал (недалеко от истока Ангары). Продукция завода, бутилированная вода под брендом "Легенда Байкала", практически не продается в Иркутской области, зато экспортируется в Японию, Объединенные Арабские Эмираты и поставляется в Москву.

В марте журнал Forbes писал, что структуры, близкие к Олегу Дерипаске, купили производителя байкальской воды ТД "Легенда Байкала". По данным источников издания, контроль над предприятием к Дерипаске перешел в конце прошлого года, а стоимость сделки могла составить около 150 млн рублей.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что ТД "Легенда Байкала" - одна из двух компаний в Иркутской области, которая "честно льет воду из Байкала, а не из артезианских скважин" (такая вода тоже идет под брендом байкальской, но ничего общего с озером не имеет - ИФ).

"Именно поэтому продукция "Легенды Байкала" единственной в регионе получила распространение за рубежом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что воду на экспорт, в КНР, также собиралось поставлять ООО "АкваСиб", собственником которой является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал". Компания начала строить в Култуке свой завод по розливу на юге Байкала, который расположен примерно в 90 км от предприятия ТД "Легенда Байкала".

Однако в марте суд аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода "АкваСиба", а августе суд по иску прокуратуры признал недействительным договор аренды одного из четырех участков под строительство предприятия. В настоящее время проект заморожен.

Легенда Байкала Байкал Антонис Савва

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