Землетрясение произошло в 100 км от Байкала

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок был зафиксирован в воскресенье на территории Курумканского района Республики Бурятия в 100 км восточнее озера Байкал, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы ран.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 17.47 по местному времени (12:47 мск) в точке с координатами 55.16 градусов северной широты 111.44 восточной долготы - в малонаселенной таежной местности в бассейне реки Баргузин.

Энергетический класс - 10, магнитуда по формуле - 3,3.