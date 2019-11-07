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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора. На конец сентября по величине активов банк занимал 245-е место в стране, по данным рэнкинга "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Отзыв лицензии в ЦБ объяснили рядом причин. Кредитную организацию уличили в нарушении законов и нормативных актов ЦБ в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, Чувашкредитпромбанк совершал "сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты"

В уполномоченный орган банк предоставлял неполную и некорректную информацию, в том числе об операциях, подлежащих контролю, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Достоверная оценка капитала и рисков, принимаемых банком, "приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка" и создается угроза интересам кредиторов и вкладчиков, указал регулятор.

На балансе банка образовалось много корпоративных кредитов низкого качества, сообщили в ЦБ.

В связи с допущенными Чувашкредитпромбанком нарушениям ЦБ в течение последнего года не раз принимал к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечения средств граждан.

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам не позднее 21 ноября. Банки-агенты для этого будут отобраны по конкурсу не позднее 14 ноября.

Банк России Чебоксары Чувашкредитпромбанк

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