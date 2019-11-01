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ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Эксперт банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 1 ноября.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии, поскольку Эксперт банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию.

"Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Эксперт банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы", - отмечает ЦБ.

По данным Агентства по страхованию вкладов, Эксперт банк является участником системы страхования вкладов.

Банк основан в 1994 году. По данным банка России на 1 апреля 2019 года, Эксперт банк через ряд юрлиц на 92,79% принадлежит московскому бизнесмену Роману Стройкову.

Эксперт банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 206-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 октября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ.

сн гс

ЦБ

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