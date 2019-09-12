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ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 12 сентября отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка. По величине активов кредитная организация занимала 410-е место в банковской системы страны.

По итогам судебных тяжб Гринкомбанк был болжен досрочно вернуть ранее привлеченный субординированный банковский вклад, после чего величина его собственных средств оказалась ниже размера уставного капитала, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Более 55% активов банка приходилось на непрофильное имущество, в том числе на низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Регулятор также отметил, что на балансе банка учитывался кредитный портфель "крайне низкого качества" — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

Руководство и собственники не сумели навести в банке порядок, "что свидетельствовало о бесперспективности" его дальнейшей работы, отметил ЦБ.

Банк лишился лицензии, так как допустил уменьшение величины собственных средств ниже размера уставного капитала, вследствие чего в его деятельности возникло основание для мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), указала пресс-служба регулятора. Во-вторых, банк вовремя не выполнил требование ЦБ привести в соответствие величины уставного капитала и собственных средств. Также регулятор уличил банк в нарушении законов о банковской деятельности и предписаний ЦБ.

Гринкомбанк является участником системы страхования вкладов.

Иркутск Банк России Гринкомбанк

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