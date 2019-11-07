Аркадий Ротенберг продал" Стройгазмонтаж"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж" (СГМ) - соответствующую информацию "Интерфаксу" подтвердил представитель бизнесмена.

Он не уточнил покупателя, хотя ранее сообщалось о возможности приобретения СГМ компанией "Газстройпром", созданной "Газпромом" и Газпромбанком.

Представители "Газпрома" и "Газстройпрома" пока не подтвердили факт сделки.

Представитель Ротенберга добавил, что вырученные средства предприниматель намерен инвестировать в России.

"Стройгазмонтаж" является генподрядчиком строительства Крымского моста через Керченский пролив.

АО "Газстройпром" создано год назад "Газпромом" и Газпромбанком. На него переведены очищенные от долгов и судебных претензий активы группы "Стройгазконсалтинг" (СГК). В сентябре 2019 года "Газстройпром" вышел на новый уровень своего роста, получил в доверительное управление контрольные пакеты акций как минимум четырех (согласно официальному раскрытию информации публичными АО) акций холдинга "Газпром центрремонт": АО "Газпром электрогаз" , АО "Газпром оргэнергогаз", ПАО "Тюменские моторостроители" и АО "Газэнергосервис" .

По данным отчетности "Газпрома", за первое полугодие 2019 года группа "Газстройпром" показала выручку в 32,466 млрд рублей и 34 млн рублей прибыли. Активы холдинга составляют 301,578 млрд рублей.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне опровергал планы создать при монополии своего мегаподрядчика. Он три раза повторил: "Этот бизнес для "Газпрома" не-про-филь-ный". "И даже то участие наше, которое есть в настоящее время, в самое ближайшее время будет уменьшено. Соответственно, "Газпром" мегаподрядчика не создает", - заявил он.

Холдинг СГМ был сформирован на основе строительных активов "Газпрома" ("Ленгазспецстрой" , "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой" , "Волгогаз" , которые были проданы концерном в 2008 году. В 2018 году выручка головной компании ООО "СГМ", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 304 млрд рублей.