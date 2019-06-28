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"Газпром" заявил об отсутствии планов по созданию строительного мегаподрядчика

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" не создаёт строительного мегаподрядчика, заявил журналистам глава монополии Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что строительный бизнес для "Газпрома" непрофильный, и участие компании в строительных активах в самое ближайшее время будет уменьшено.

"С точки зрения экономики конкретного проекта гораздо более важным иногда является ввод объекта в конкретные плановые сроки и чуть меньшее значение имеет удельная стоимость. Потому что своевременный ввод - это начало генерации денежного потока", - сказал Миллер.

"Практика заключения договоров "под ключ" признана правильной, и мы будем такую практику в дальнейшем широко использовать", - добавил он.

Как ранее сообщалось, летом 2018 года "Газпром" совместно с Газпромбанком и несколькими физлицами создал подрядную компанию "Газстройпром". По данным "Би-би-си", один из них оказался вордителем автобуса. У "Газпрома" в подрядчике 49%, у связанных с Газпромбанком структур - 25%. В декабре 2018 года "Газпром" официально стал совладельцем активов "Стройгазконсалтинга".

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