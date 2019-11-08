В России началась продажа билетов на поезда в Крым

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - 8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым. Их продает московская транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Приобрести их можно в железнодорожных кассах и на сайте ГСЭ.

Пассажирские поезда начнут курсировать по Крымскому мосту с третьей декады декабря. С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа). Курсировать по этим маршрутам будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Из Петербурга в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонам. Из Москвы в Симферополь будут ходить четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Поезда поедут на полуостров по мосту через Керченский пролив, который соединяет "материк" с Крымом.

7 ноября стало известно, что билеты на поезд из Москвы в Симферополь будут стоить от 2 966 рублей в купе, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В Минтрансе сообщали, что ГСЭ сама предложила стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ГСЭ за 2018 год составила 877,72 млн рублей (рост почти на 11% к 2017 году), чистая прибыль - порядка 142,89 млн рублей (рост в 4,3 раза). Своих акционеров компания не раскрывает, говорил в ноябре ее представитель.

Движение по автомобильной части Крымского моста открыли в мае 2018 года для легковых автомобилей. Грузовики туда пустили в октябре 2018 года. Ожидается, что товарные поезда начнут следовать по мосту с июня 2020 года. Стоимость строительства моста составляет порядка 228 млрд рублей (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж").

Украина, считающая Крымский полуостров своей временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с регионом.