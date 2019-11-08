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Alibaba разместит акции в Гонконге с расчетом привлечь до $15 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd готовит размещение акций в Гонконге на сумму $10-15 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его словам, компания может объявить о планах размещения акций на следующей неделе.

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В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подорожали на 25% за последний год, ее капитализация составляет $482,11 млрд.

Ранее в этом году СМИ сообщали, что Alibaba, являющаяся крупнейшей по рыночной стоимости компанией Азии, подавала документы на получение листинга в Гонконге, но затем отказалась от планов размещения акций из-за проходящих там протестов.

Alibaba Гонконг

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