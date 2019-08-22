СМИ узнали об отсрочке IPO Alibaba в Гонконге из-за протестов

Компания подождет возвращения политической и экономической стабильности в регион

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd. отложила планирующееся размещение акций в Гонконге из-за продолжающихся больше 11 недель протестов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и Reuters, который также ссылается на два информированных собеседника.

Первоначально IPO намечалось на конец августа, компания рассчитывала привлечь от $10 млрд до $15 млрд. Однако на прошлой неделе совет директоров группы решил его отложить из-за отсутствия политической стабильности в Гонконге и шаткой ситуации на финансовом рынке.

Alibaba планирует вернуться к плану размещения акций в Гонконге позднее в этом году в случае ослабления политической напряженности, однако никаких временных рамок себе не ставит, отметил источник.

Если политическая напряженность ослабеет и рыночные условия улучшатся, размещение может пройти уже в октябре, сказал один из источников Reuters.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против решения властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на основную территорию КНР. С тех пор к требованиям протестующих добавились призывы к реформам, к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и к расследованию действий полиции по разгону митингующих. Протестующие нападают на полицейские участки, перекрывают автомобильные и железные дороги и в течение нескольких дней подряд блокировали работу международного аэропорта, пока предприятие не добилось судебного запрета на демонстрации на своей территории.

О том, что Alibaba подала документы на первичное размещение акций в Гонконге, стало известно в июне.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подешевели на 25% за последний год.