"ЮТэйр" предложила банкам выкупить больше половины долга с гигантским дисконтом

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" в рамках переговоров о реструктуризации своих долгов направила 11 банкам-участникам синдицированных кредитов предложение о выкупе задолженности в 39,1 млрд руб., сообщает газета "Ведомости".

Это предложение было направлено в первой половине текущего месяца, перевозчик ждет ответа от банков до 30 сентябя. "Семилетний кредит на 15,4 млрд руб. "ЮТэйр" предлагает выкупить за 20% от номинала. По нему авиакомпания уже дважды - в декабре 2018 года и июне 2019 года - допустила дефолт, не выплатив проценты. 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. предлагается выкупить за 6% от номинала. По нему пока действует символическая ставка 0,01% годовых, и его авиакомпания обслуживает. Таким образом, оба кредита "ЮТэйр" готова выкупить за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала", - сообщате издание.

Помимо этого у авиакомпании есть долг в 17,4 млрд руб. перед "Сбербанком", но этот кредит на семь лет "ЮТэйр" выкупать не предлагает, так как по нему есть гарантия структур "Сургутнефтегаза". Тем не менее, авиакомпания уже дважды не платила проценты по этому долгу. "Всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд руб. процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность", - добавляют "Ведомости".

Газета отмечает, что если банки по отдельности согласятся с предложением авиакомпании, то юридически это будет не выкуп, а замена долга: согласившийся банк отказывается от своей части синдицированного кредита или кредитов и перед ним возникает новый долг (старший транш), который "ЮТэйр" обязуется погасить до 15 декабря.

Общий долг ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк ), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд рублей. По одному из синдкредитов - семилетнему на 15,4 млрд рублей - в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка - на 17,4 млрд рублей. Все это время "ЮТэйр" пытается договориться о реструктуризации долгов.

Авиакомпания летает по 150 направлениям. У авиакомпании есть трансферные хабы в Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске.

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 среднемагистральных судов Boeing-737 и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).