Кредиторы потребовали от "ЮТэйр" продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой компании UTG, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

В "ЮТэйр" "не в восторге" от этой идеи, но на сделках настаивают кредиторы: вырученные средства пойдут на погашение части долга перед банками, сообщили собеседники издания на рынке авиаперевозок. В декабре 2018 года компания допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. Следующая дата выплаты процентов - 20 июня. За оба актива можно выручить около 3 млрд руб., считают собеседники издания.

В Сбербанке от комментариев отказались, в других банках-кредиторах не ответили. "Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair",- прокомментировали в самой авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.

UTG выполняет наземное и линейное обслуживание самолетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Пулково". В 2017 году компания получила 578,5 млн руб. прибыли при выручке 4,75 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, Utair владеет 50% ЗАО "Ю-Ти-Джи". Остальные 50% принадлежат АО "Глонасс Менеджмент Компани" (собственники - Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов). Источники "Коммерсанта" на рынке считают наиболее вероятными претендентами на покупку UTG структуры Виталия Ванцева, совладельца аэропорта "Внуково", где, в частности, работает UTG. По их данным, переговоры в начальной стадии: структуры Ванцева направили в Utair оферту о приобретении 50% UTG.

В ОАО "Аэропорт Сургут" у Utair доля в 56% - до этого уровня она ее увеличила в феврале 2018 года, приобретя 48% оператора за 718,6 млн руб. (по данным "Ведомостей", у "Сургутнефтегаза" ). В 2017 году аэропорт получил 63,6 млн руб. прибыли при выручке 3,6 млрд руб. В 2018 году аэропорт обслужил 1,76 млн пассажиров, что на 2% больше показателя 2017 года. За первый квартал пассажиропоток вырос еще на 3,8%, до 372,8 тыс. пассажиров. 20% аэропорта принадлежит холдингу "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга). Претендентами на долю Utair могут быть "Аэропорты регионов" и "Новапорт" Романа Троценко, считает собеседник "Коммерсанта".

Опрошенные "Коммерсантом" аналитики оценивают долю Utair в UTG в 750-850 млн руб., в аэропорту - в 800-850 млн руб., но отмечают при этом, что продажа активов может быть оспорена в случае банкротства авиакомпании.