Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.

Эта тенденция наиболее заметна среди крупнейших в стране производителей природного газа: ряд компаний, включая EQT Corp. и Chesapeake Energy Corp., заявили, что могут урезать добычу в следующем году.

Однако и те компании, которые сфокусированы в основном на добыче сланцевой нефти, обещают сокращать расходы и прогнозируют более слабый рост производства. Так, Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно работающие на сланцевом месторождении Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико, предупредили инвесторов, что, возможно, не станут увеличивать капиталовложения в следующем году.

Добровольное ограничение добычи является новым трендом в отрасли, компании полагают, что лучше вкладывать в производство и добывать меньше в расчете на будущий рост цен. Это, вероятно, приведет к тому, что рост добычи в США, замедлившийся за последнее время, практически сойдет на нет в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Тем временем, производители природного газа пытаются сократить избыток сырья, который стал причиной снижения цен на газ до многолетних минимумов.

"Я не думаю, что странам ОПЕК следует и дальше так беспокоиться о возможном росте добычи сланцевой нефти в долгосрочной перспективе", - заявил гендиректор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд в беседе с инвесторами.

Сланцевые компании вынуждены затягивать пояса, поскольку находятся под финансовым давлением, учитывая, что их доступ к капиталу ограничен. Несмотря на то, что в третьем квартале текущего года некоторые из них добились положительного денежного потока, сланцевому сектору потребуется время, чтобы вернуть интерес инвесторов, недовольных низкой доходностью вложений в этот бизнес, отмечают эксперты.

Совокупные капиталовложения сланцевых компаний в 2020 году будут на 17% меньше, чем в текущем году, свидетельствуют оценки Cowen & Co., основанные на данных 14 компаний, предоставивших свои прогнозы. 11 из 14 компаний планируют сокращать расходы в следующем году.

Среди этих компаний - EQT, крупнейший в США производитель природного газа, который планирует потратить в следующем году примерно на $400 млн меньше, чем в этом, а также уменьшить добычу. Гендиректор EQT Тоби Райс заявил, что капиталовложения компании могут сократиться еще на 30% после 2020 года в условиях низких цен на газ.

"Я думаю, совершенно понятно, что предложение на рынке является чрезмерным, - заявил Райс в интервью WSJ. - В данный момент инвесторы ценят то, что компания не планирует наращивать капиталовложения".

По данным консалтинговой компании RBN Energy, средняя цена природного газа в период с апреля по сентябрь составляла $2,41 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) - это минимум за несколько десятилетий.

Большинство аналитиков полагает, что цены останутся низкими в течение ближайших лет. Bank of America в прошлом месяце понизил прогноз цен на газ на 2020 год с $2,6 за 1 млн BTU до $2,35 за 1 млн BTU - это меньше цены, при которой добыча газа является прибыльной во многих регионах.

Chesapeake, одна из первых компаний, начавших добычу сланцевого газа, сообщила, что планирует урезать капиталовложения, а также добычу, примерно на 30% в 2020 году. Компания имеет крупный долг и ранее предупредила, что может объявить о дефолте, если не сможет добиться сокращения долговой нагрузки.

Согласно оценкам IHS, добыча нефти в США в 2020 году увеличится на 440 тыс. баррелей в сутки (б/с), а в 2021 году рост сойдет на нет, даже несмотря на вероятное наращивание производства крупнейшими нефтекомпаниями страны - Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. В 2018 году добыча нефти в США выросла на 2 млн б/с.