В Сбербанке назвали условие для новой попытки продать украинскую "дочку"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк возобновит переговоры о продаже украинской дочерней организации только после того, как Украина снимет с нее санкции, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно", - отметил он.

Ранее Сбербанк пытался продать украинскую "дочку" нескольким покупателям, но Нацбанк Украины не согласовал ни один вариант сделки. В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф назвал эту сделку "нереальной".

8 ноября зампред НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что потенциальные инвесторы не обращались в Национальный банк Украины (НБУ) с заявками о намерениях купить акции украинского дочернего банка Сбербанка России после решения суда о снятии ареста с акций финучреждения.

Хозяйственный суд Киева 10 октября снял арест со 100% акций украинского Сбербанка. Суд объяснил это решение тем, что бумаги принадлежат Сбербанку, а не российскому государству. Перед этим Верховный суд Украины постановил, что аресту могут подлежать только те акции кредитной организации, которые принадлежат непосредственно государству.

Апелляционный суд Киева ранее арестовал имущество "дочки" Сбербанка в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению на территории Украины решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с России в лице Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его воссоединения с Россией.

По данным НБУ на 1 июля 2019 года, украинский Сбербанк занимал по величине активов седьмое место в банковской системе Украины.