Минэкономразвития внесло в правительство план приватизации на 2020-2022 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ внесло в правительство план приватизации на 2020-2022 года, сообщила "Интерфаксу" замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, курирующая в ведомстве тему приватизации.

По ее словам, ряд активов вошел в новый план из предыдущей программы на 2017-2019 годы, обсуждение по ряду "спорных" компаний продолжится на площадке правительства.

При этом Тарасенко утвердительно ответила на уточняющий вопрос, вошли ли в новый план из предыдущего такие компании как, например, "Совкомфлот", "Махачкалинский морской торговый порт", "Новороссийский морской торговый порт", отказавшись называть, какие еще компании попали в перечень.

Замминистра при этом подчеркнула, что обсуждение продолжится на площадке правительства, в том числе по "спорным" компаниям. "Например, "Транснефть", "РусГидро" и "Россети" и РЖД сейчас не внесены в план. Но мы ряд из них рассматривали в самом начале подготовки программы. Если правительство посчитает нужным, оно включит их в новый план. По регламенту мы должны принять прогнозный план до конца года и, соответственно, все замечания должны быть сняты. Сняты они могут быть исключительно на уровне правительства РФ", - пояснила Тарасенко.

Она подчеркнула, что при работе над планом приватизации очень важно понимать, сколько дивидендов приносит та или иная компания. "Поэтому мы будем в правительстве еще обсуждать и с точки зрения этой корреляции: что стоит продавать, а что нам приносит хорошее бюджетное наполнение через дивиденды", - добавила замминистра.

Как сообщалось, летом 2019 года Минфин при обсуждении нового плана приватизации предложил включить в программу на 2020-2022 годы ряд крупных активов, в основном из числа тех, что фигурировали в старых планах, но так и не приблизились к реальной продаже, в том числе "Аэрофлот", "Зарубежнефть", ГТЛК, РЖД и "Первый канал".

Позже в интервью "Интерфаксу" Тарасенко сообщила, что ГТЛК и "Первый канал", скорее всего, не будут включены в план приватизации. Также, по ее словам, в проекте программы не будет "РусГидро", "Россетей", "Транснефти" из-за позиции Минэнерго. Минэкономразвития не было согласно и с предложением о приватизации РЖД. Против приватизации "Аэрофлота" выступил Минтранс.

Но в конце октября Минфин вновь направил в Минэкономразвития письмо, в котором, в частности, предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50% плюс 1 акция доли государственного участия в уставных капиталах ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", "Государственной транспортной лизинговой компании", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть" и ПАО "Российские сети". Такое снижение предлагалось предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства.

По всем этим компаниям есть возражения профильных министерств, поэтому, как ожидается, обсуждение продолжится на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.