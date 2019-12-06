Банк "Восточный" подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Восточный", признанный потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному против сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и основателя компании, американского бизнесмена Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба.

О том, что банк было подал такое заявление, стало известно во время заседаний Мосгорсуда, который на этой неделе рассматривал апелляционные жалобы на арест имущества фигурантов дела. Ранее официально о том, что в деле есть подобный иск, не сообщалось.

"19 февраля 2019 года по уголовному делу представителем потерпевшего - ПАО КБ "Восточный" был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением", - сказалаа следователь Следственного комитета в Мосгорсуде в среду при рассмотрении жалобы на арест имущества Майкла Калви.

Таким образом, иск был подан банком почти в самом начале расследования - спустя шесть дней после возбуждения уголовного дела 13 февраля.

Адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин пояснил "Интерфаксу", что сумма исковых требований соответствует сумме изначального установленного следствием и впоследствии вмененного фигурантам дела ущерба (2,5 млрд рублей - ИФ). При этом, отметил защитник, Калви до сих пор не признан ответчиком по иску и с ним не ознакомлен.

Суть дела

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу шестерых задержанных по делу: Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления "Восточного" Алексея Кордичева. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.

Согласно позиции Майкла Калви, уголовное дело стало инструментов борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Результаты экспертизы

В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, которая легла в основу уголовного дела Калви и его коллег. Эксперты, говорил "Интерфаксу" знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего "Восточному", составляет $60 млн - около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн - 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.

Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени прошлого года. Сторонами в конфликте выступают Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok - ИФ) с 41,63% банка и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - 40,01%.