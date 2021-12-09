Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

Ему вменяют хищение 2,3 млрд рублей у Сбербанка, взятых в кредит для развития "Юлмарта"

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Августа Мейера, которому вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), сообщила пресс-служба городских судов.

О задержании владельца сети магазинов "Рив Гош" и совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейера СМИ сообщили 8 декабря. По данным "Коммерсанта", его задержали вместе с женой Инной, супругам вменяют хищение 2,3 млрд рублей у Сбербанка, взятых в кредит на развитие "Юлмарта" незадолго до краха ритейлера.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" заявили, что "круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка" и выразили уверенность в объективности следствия. Там также пообещали, что Сбербанк "продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом", долг "Юлмарта" составляет 2,4 млрд рублей.

"Юлмарт" был одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России, сейчас компания обанкрочена.

Юлмарт Рив Гош Петербург Август Мейер Сбербанк Инна Мейер Московский суд

Новости по теме

Новости

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Коммунисты внесли в Думу законопроект об отмене онлайн-голосования

Что случилось этой ночью: четверг, 9 декабря

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром "Восточный" не превышает 10 тыс. рублей

В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром "Восточный" не превышает 10 тыс. рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });