В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

Ему вменяют хищение 2,3 млрд рублей у Сбербанка, взятых в кредит для развития "Юлмарта"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Московский суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Августа Мейера, которому вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), сообщила пресс-служба городских судов.

О задержании владельца сети магазинов "Рив Гош" и совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Мейера СМИ сообщили 8 декабря. По данным "Коммерсанта", его задержали вместе с женой Инной, супругам вменяют хищение 2,3 млрд рублей у Сбербанка, взятых в кредит на развитие "Юлмарта" незадолго до краха ритейлера.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" заявили, что "круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка" и выразили уверенность в объективности следствия. Там также пообещали, что Сбербанк "продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом", долг "Юлмарта" составляет 2,4 млрд рублей.

"Юлмарт" был одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России, сейчас компания обанкрочена.