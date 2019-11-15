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"Совкомфлот" сообщил о $116,9 млн прибыли с января по сентябрь против убытка годом ранее

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2019 года "Совкомфлот" получил чистую прибыль по МСФО $116,9 млн, говорится в отчете компании. Год назад за такой же период компания отчиталась об убытке в $57,5 млн.

Валовая выручка СКФ увеличилась на 12,7%, до $1,247 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте - на 16,6%, до $902,9 млн.

Показатель EBITDA вырос на 33,7%, до $554,3 млн.

Комментируя финансовые показатели СКФ глава совета директоров компании Сергей Франк напомнил о решении создать вместе с "НОВАТЭКом" компанию "СМАРТ СПГ" для морских перевозок газа для проекта "Арктик СПГ 2" и других проектов "НОВАТЭКа".

Днем ранее компания опубликовала отчетность по РСБУ и сообщила, что чистая прибыль за девять месяцев 2019 года по этому стандарту выросла в 2,3 раза в годовом измерении и составила 2,837 млрд рублей. Выручка СКФ по РСБУ увеличилась в 1,6 раза, до 4,481 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 2,961 млрд рублей против 1,491 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании на 30 сентября 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года сократились почти в 26 раз и составили 5,5 млн рублей. Краткосрочные обязательства за этот же период увеличились на 15,5%, до 729,3 млн рублей.

13 ноября стало известно, что Минэкономразвития предложило правительству внести "Совкомфлот" в план приватизации 2020-2022 годы.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций принадлежит государству.

Совкомфлот

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