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Глава АНО "Россия - страна возможностей" согласился войти в совет директоров "Яндекса"

Алексея Комиссарова туда выдвинут, если акционеры "Яндекса" одобрят создание Фонда общественных интересов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подтвердил, что будет выдвинут в совет директоров "Яндекса" от некоммерческого Фонда общественных интересов, который станет новой частью структуры управления компании. Ранее об этом сообщила пресс-служба "Яндекса".

"Наши взгляды с "Яндексом" по поводу развития российской экономики очень близки, поэтому я с удовольствием присоединюсь к команде совета директоров компании, но окончательное решение примет собрание акционеров", - отметил Комиссаров.

Акционеры рассмотрят вопрос о создании фонда 20 декабря на внеочередном собрании. После этого фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек.

"Если собрание акционеров такое решение примет, это будет для меня большая честь", - сказал Комиссаров.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что его выдвижение в совет директоров "Яндекса" было согласовано с администрацией президента, он заявил: "Это решение совета директоров "Яндекса". Я допускаю, что оно обсуждалось с кем-то, но я это решение ни с кем не согласовывал".

На вопрос, снимает ли предложенная схема опасения государства по поводу возможного доступа к контролю над компанией со стороны иностранных структур, Комиссаров ответил: "С моей точки зрения, это очень сбалансированное решение. Оно должно устраивать всех игроков: международных акционеров, менеджмент "Яндекса" и государство".

У фонда будет возможность "блокировать некоторые решения, но в целом команда менеджмента "Яндекса" остается абсолютно самостоятельной и она ничем не ограничена с точки зрения развития компании", напомнил он.

На вопрос, теряет ли актуальность законопроект об ограничении иностранного участия в значимых информресурсах, Комиссаров заметил, что он не занимается "конкретными законодательными инициативами, однако данный законопроект вызывает вопросы". "Необходимо дождаться окончательных решений со стороны законодателей, а пока это лишь идея, которых много, и которые вызывают разные оценки", - сказал Комиссаров.

18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" решил создать фонд, который получит часть управленческих функций в компании и будет следить за соблюдением баланса интересов "при обсуждении чувствительных для общества вопросов в рамках ограниченного и четко определенного списка".

Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12. Также фонд сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса". Сейчас она принадлежит Сбербанку. предполагается, что банк передаст ее фонду общественных интересов, и права по ней будут расширены.

Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет. В исключительных случаях, когда совет директоров будет намеренно игнорировать решения фонда, фонд сможет временно заменить руководителя российского "Яндекса".

В совет фонда компания пригласит представителей университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, от РСПП, школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы. От "Яндекса" в совет войдут руководители компании - ее сооснователь Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор ООО "Яндекс" Елена Бунина.

Ректор МГУ Виктор Садовничий сказал, что в университете поддерживают эту идею. По его словам, университет рассчитывает за счет участия в фонде "держать руку на пульсе передовых технологий и выражать мнение российской науки относительно важных общественных проблем".

В СПбГУ и ИТМО сказали, что предложение "Яндекса" поддерживают, но своих кандидатов в совет фонда назвать пока не смогли.

Яндекс Алексей Комиссаров Сбербанк Аркадий Волож

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