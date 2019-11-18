В Кремле отмежевались от влияния на корпоративные решения "Яндекса"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Изменения в структуре управления "Яндексом" с Кремлем не согласовывались, однако в Кремле "с большим вниманием следят за этими решениями, поскольку компания является системообразующей в своей отрасли и чрезвычайно важна с точки зрения нашего инновационного будущего и развития нашей экономики". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может... Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлем", - сказал он.

Прямой связи с законопроектом депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами, Песков в предложениях "Яндекса" не видит.

"Это одна субстанция, но в данном случае вызывает удовлетворение признание руководством "Яндекса" того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность, понимать, что ее деятельность находится в поле особого внимания государства, - отметил он. - Поэтому мы внимательно следим за этими процессами, не имеем никакого права в них вмешиваться".

Песков напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин сформулировал позицию по этому законопроекту: "Здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государства в плане обеспечения его безопасности в разных отраслях экономики, которые все больше и больше врастают в цифровую среду, а также интересами развития компании, которые никоим образом не должны ограничиваться".



Для таких компаний должны быть созданы условия для конкурентного нормального развития, добавил пресс-секретарь.

На вопрос, может ли быть применена предложенная схема в других IT-компаниях, Песков ответил, что решать это должны сами компании.

Ранее о том, что совет директоров "Яндекса" согласовал с руководством страны изменения в структуре управления компании, "Интерфакс" заверил источник, близкий к Кремлю. По его словам, предложенная схема "во многом снимает опасения государства, связанные с информационной безопасностью".

В "Яндексе", в свою очередь, отметили, что предложенные изменения могут отрицательно сказаться на ряде аспектов работы компании, в том числе на ее корпоративной культуре и финансовых результатах.

Совет директоров "Яндекса" предложил акционерам утвердить создание некоммерческого "Фонда общественных интересов", который получит "золотую акцию" от Сбербанка с расширенными полномочиями.

Сейчас "золотая акция" дает государству в лице Сбербанка право блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. Предполагается, что фонду она даст право выдвинуть двух кандидатов в совет директоров "Яндекса" (сейчас в совет директоров входит всего 10 человек). Также фонд будет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, а также возможных партнерств компании с правительствами других стран. В исключительных ситуациях фонд сможет заменить гендиректора российского "Яндекса".

Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса" фонд не сможет.

Управлять фондом будет его совет директоров, куда войдет 11 человек: представители ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, три независимых директора из РСПП, Школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы, а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.