Автодилера "Рольф" решили продать одному покупателю целиком

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Кипрская Delance Limited, которую контролирует семья основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, собирается продать все 100% "Рольфа" одному покупателю. Об этом сообщил представитель компании.

Delance Limited 14 ноября сообщила, что начала изучать возможности по продаже автодилера и выбрала финансовым консультантом CrestPrecise, а юридическим советником - компанию Bryan Cave Leighton Paisner. В Delance заверили, что решение не связано с уголовным делом в отношении руководителей "Рольфа" и что компания обдумывает продажу автодилера уже несколько лет.

В первую очередь компания собиралась рассматривать предложения от покупателей из определенного закрытого списка зарубежных и российских инвесторов.

CrestPrecise специализируется на сопровождении средних по величине сделок M&A в России и СНГ. В 2016 году компания участвовала в сделке по слиянию бизнесов группы "Рольф" и основанного Игорем Маляровым (действующий председатель совета директоров "Рольфа") автодилера "Пеликан-авто" в качестве эксклюзивного финансового консультанта для акционеров последней.

Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

"Рольф" - является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Петров создал компанию в 1991 году, сейчас она занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году показатель составил 229,66 млрд рублей, чистая прибыль - 6,25 млрд рублей.

В конце июня стало известно, что в отношении Петрова и других руководителей компании возбудили уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По делу арестован директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро. Петров сейчас находится за границей. Он, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия объявлены в международный розыск.

3 июля Петров вышел из совета директоров "Рольфа". Он говорил журналистам, что бизнес чувствует себя лучше, если у компании нет "токсичных, на взгляд рынка, акционеров".