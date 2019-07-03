Основателя "Рольфа" по его просьбе вывели из совета директоров компании

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Участники ООО "Рольф" на внеочередном собрании в среду вывели из совета директоров основателя компании - Сергея Петрова, а также директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро, говорится в сообщении компании.

Оба они на прошлой неделе стали фигурантами уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Сам Петров сообщил "Интерфаксу", что покинул состав совета по собственному желанию.

27 июля в офисы "Рольфа" в Москве и Петербурге пришли с обысками. Позже СК объявил о возбуждении уголовного дела, фигурантами которого стали четыре человека. Из них арестован пока только один - Кайро; все остальные находится за границей.