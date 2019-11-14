Семья Сергея Петрова задумалась о продаже "Рольфа"

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Кипрская Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, объявила о том, что начала изучать возможности продажи бизнеса группы, говорится в сообщении автодилера.

Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником - компания Bryan Cave Leighton Paisner, добавили в Delance Limited.

"Организатор сделки разошлет инвестиционный тизер потенциальным инвесторам, в том числе стратегическим, в ближайшее время", - сказал "Интерфаксу" представитель Delance.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания основана в 1991 году Сергеем Петровым, занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд рублей, чистая прибыль - 6,25 млрд рублей.

Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

Как сообщалось, участники ООО "Рольф" на внеочередном собрании 3 июля приняли решение вывести из состава совета директоров попавших под уголовное преследование Петрова и директора департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро. Общее собрание участников проводилось на Кипре в форме совместного присутствия. Председателем совета директоров ООО "Рольф" вместо Сергея Петрова стал ее миноритарий Игорь Маляров.

Дело "Рольфа"

Петрову, бывшему гендиректору "Рольфа" Татьяне Луковецкой, а также еще одной заочной арестованной по делу - директору кипрской компании Panabel Limited Георгии Кафкалии - предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), они объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в 2014 году Петров, Луковецкая, Кафкалия, а также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с иными, неустановленными соучастниками незаконно перечислили денежные средства, полученные от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке.

Кайро - единственный фигурант дела, задержанный в России - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.