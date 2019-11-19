Главу ФАС обрадовало завершение истории с "золотой акцией" "Яндекса" у Сбербанка

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сказал, что рад, что "золотую акцию" "Яндекса" Сбербанк может передать создаваемому Фонду общественных интересов. Он отметил, что Сбербанк не вмешивался в дела "Яндекса" и придерживался позиции, что "лишний раз лезть не надо".

ФАС участвовала в обсуждении ситуации в "Яндексе" десять лет назад, когда в результате было принято решение создать "золотую акцию" и передать ее госбанку. В нынешней дискуссии служба участия не принимала, отметил Артемьев.

Чиновник в целом не видит необходимости в наличии "золотой акции" во многих сферах, за исключением связанных с обороной и национальной безопасностью. Для интернет-компаний, наоборот, "нужна более тонкая отвертка", которая поможет регулировать развитие технологий, считает Артемьев.

"Яндекс" 18 ноября сообщил, что планирует изменить структуру корпоративного управления и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. В фонд войдут представители пяти вузов и общественных организаций, а также руководства "Яндекса". Фонд сможет выдвигать в совет директоров компании двух человек из 12 и будет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса", которую Сбербанк передаст фонду. Сейчас акция дает Сбербанку возможность блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Эти изменения в "Яндексе" придумали после ого, как в Госдуму был внесен законопроект об ограничении до 20% иностранного владения в интернет-компаниях, подобных "Яндексу". После публикации предложений компании автор законопроекта депутат-единоросс Антон Горелкин его отозвал для доработки.