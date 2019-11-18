Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Ему понравились некоторые идеи экспертов и бизнеса и он включит их в свои поправки

Депутат Антон Горелкин Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах. Он решил его доработать с учетом позиции правительства.

"В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в комитет. Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект", - сказал он.

Изменить документ можно было бы ко второму чтению, допустил депутат. "Но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время", - сказал Горелкин.

Он напомнил, что до сих пор в основном обсуждались "два радикальных сценария: что "Яндекс" хлопнет дверью и уйдет из России, или что его купит какая-нибудь из госкорпораций".

"Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про "Яндекс". Не то пальто совершенно! Законопроект нацелен на защиту нашего цифрового суверенитета. Поэтому я продолжу работать над ним, с учетом положительного правительственного отзыва", - объяснил единоросс.

По его мнению, важно, чтобы поправки поддержали не только госорганы, но и чтобы консенсус был и с индустрией".

"Я считаю свой законопроект необходимым в современной динамике развития цифровой экономики, и уверен - после доработки он будет принят", - отметил Горелкин.

Решению "Яндекса" создать Фонд общественных интересов депутат, по его словам, "приятно удивлен". : "В хорошем смысле неожиданная инициатива. Рад, что компания стремится участвовать в создании новых для себя принципов существования на российском рынке, с учетом, как говорится, последних трендов. Детали еще предстоит изучить, но в целом подход интересный", - пишет Горелкин.

Он также охарактеризовал это как "очень элегантное решение". "А как сказали бы заокеанские партнеры Яндекса, win-win - выигрывают все стороны. У компании остаются все права собственности, в том числе интеллектуальной. Сохраняется операционная независимость и инвестиционная привлекательность. Полностью учтен общественный интерес: безопасность передачи и хранения персональных данных наших граждан. Ну, и риск сценария, когда Яндекс купит какой-нибудь условный Гугл - сведен к нулю", - отметил депутат.

Свой законопроект Горелкин внес в Думу 26 июля 2019 года. Под значимым информационным ресурсом он предложил понимать сайт или программу, которая дает владельцам бизнеса собирать данные о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что владельцем такого ресурса может только российское юрлицо или гражданин России, а доля иностранного участия в нем не должна превышать 20% голосующих акций.

Правительство поддержало эту идею с условием, что планка для иностранного участия будет повышена до уровня 50% минус 1 акция.

Новости о поправках в течение лета вызывали колебания котировок "Яндекса".

18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил изменить структуру корпоративного управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов.

Фонд сможет выдвигать в совет директоров "Яндекса" двух человек из 12 и будет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса", которую Сбербанк передаст фонду. Сейчас акция дает Сбербанку возможность блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

В исключительных случаях фонд сможет временно заменять гендиректора российского "Яндекса".



В пресс-релизе компании было сказано, что фонд займется мониторингом баланса интересов общества, инвесторов, сотрудников компании и пользователей сервисов "Яндекса" и позволит компании развивать свой бизнес, в том числе за рубежом.

Однако в материалах к внеочередному собранию акционеров, которое 20 декабря должно утвердить предложенные изменения, компания указала, что перемены могут негативно сказаться в том числе на финансовых показателях компании и ее корпоративной культуре.

"В течение 2018 и 2019 годов стало ясно, что у российских властей есть опасения по поводу иностранного влияния на этот стратегически важный бизнес. Мы считаем, что эти проблемы создали серьезный риск для компании, проявляющийся в постоянном рассмотрении потенциальных ограничений на иностранную собственность предприятий нашего сектора", - отмечается в документе.

Предложенные изменения компания согласовала с Кремлем, сказал источник "Интерфакса", близкий к администрации президента. Кремль не вмешивается в корпоративные дела компаний, но внимательно следит за изменениями в структуре "Яндекса", заверил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.