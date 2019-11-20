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Brent подешевела до $60,7 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду и остаются рядом с двухнедельными минимумами на признаках роста запасов сырья в США.

К 8:34 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,19 (0,31%) к уровню закрытия вторника, до $60,72 за баррель. За вторник Brent подешевела на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели в Нью-Йорке на $0,01 (0,02%), до $55,2 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,84 (3,23%), до $55,21 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник сообщил, что товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам.

Минэнерго США опубликует официальный отчет о запасах позднее в среду. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что будет объявлено о росте запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

Brent WTI API США

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