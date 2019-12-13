Поиск

В Москве задержали восьмую фигурантку дела экс-министра Абызова

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержали безработную Екатерину Заяц, она стала восьмым фигурантом дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Следственный комитет попросил ее арестовать, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Суд рассмотрит это ходатайство 13 декабря.

Задержанной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступном сообществе. Уточнить суть обвинений Морозова не смогла.

Абызов был задержан и арестован в конце марта 2019 года. Сейчас ему предъявлены обвинения по четырем статьям - о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании.

По версии следствия, бывший министр с другими участниками преступного сообщества обманули акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, и похитили у компании 4 млрд рублей. Эти средства были выведены за рубеж.

Также Абызова подозревают в нарушении запрета на ведение бизнеса во время работы правительства. По версии следствия, он руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отвергает все обвинения.

Кроме бывшего министра, по делу проходят экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев, а также бухгалтер филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон" Инна Пикалова.

Михаил Абызов Москва СКР Басманный суд Сибэко РЭМиС

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала в Москве пятерых исламистов, планировавших теракты

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Минтруд назвал ожидаемой рекордно высокую убыль населения РФ в 2019 году

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы прошел в Госдуме I чтение

Песков посоветовал Зеленскому пожимать Путину руку, не вспоминая о Крыме

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

В Кремле назвали "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецов" возросло до 14 человек

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецов" возросло до 14 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');