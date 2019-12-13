В Москве задержали восьмую фигурантку дела экс-министра Абызова

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержали безработную Екатерину Заяц, она стала восьмым фигурантом дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Следственный комитет попросил ее арестовать, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Суд рассмотрит это ходатайство 13 декабря.

Задержанной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступном сообществе. Уточнить суть обвинений Морозова не смогла.

Абызов был задержан и арестован в конце марта 2019 года. Сейчас ему предъявлены обвинения по четырем статьям - о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании.

По версии следствия, бывший министр с другими участниками преступного сообщества обманули акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, и похитили у компании 4 млрд рублей. Эти средства были выведены за рубеж.

Также Абызова подозревают в нарушении запрета на ведение бизнеса во время работы правительства. По версии следствия, он руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отвергает все обвинения.

Кроме бывшего министра, по делу проходят экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев, а также бухгалтер филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон" Инна Пикалова.