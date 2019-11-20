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Россия и Белоруссия еще не согласовали цену на газ с 2020 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия пока не согласовали цену на газ при поставках со следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

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"Ряд моментов нашей "дорожной карты" остались пока не согласованными, в том числе, вопросы энергетики. Они сложные, чувствительные для Белоруссии, они чувствительны и для России, поэтому это один из тех вопросов, которые мы оставили на дополнительную проработку, согласование", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Наши министерства продолжат выработку согласованных решений", - добавил Силуанов.

Россия Белоруссия газ

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