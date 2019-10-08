Поиск

Белоруссия задумалась о снижении импорта газа из России в связи с запуском АЭС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия может снизить импорт природного газа из России в 2020 году в связи с планируемым вводом атомной электростанции, сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

По его словам, сейчас ведется работа по подготовке контракта по газу между РФ и Белоруссией. "Могу сказать только одно - в соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей Белоруссии в природном газе. Это было и в предыдущих годах и будет на 2020 год", - сказал Каранкевич.

Комментируя ожидаемый объем импорта газа в связи с планируемым запуском первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС), министр отметил, поставки газа в Белоруссию могут сократиться.

"Конкретно об этом объеме (на 2020 год - ИФ) пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения. Он может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году - в районе 20 миллиардов кубометров", - сказал министр.

Каранкевич также сообщил, что Минск и Москва на этой неделе проведут переговоры на высоком уровне по газовому контракту для Белоруссии на 2020 год. Между тем, он не стал озвучивать предложения белорусской стороны о цене на газ, отметив, что соответствующая работа ведётся на уровне профильных министерств с учетом подготовки рабочих карт по программе интеграции России и Белоруссии.

Белорусская АЭС строится вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства "ТВЭЛ" на каждый энергоблок.

Виктор Каранкевич Белоруссия БелАЭС

Новости по теме

Новости
Brexit

The Spectator узнал о планах Лондона прекратить переговоры по Brexit с ЕС

Нобелевская премия - 2019

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

ФБР объявило самым массовым убийцей в истории США Сэмюэла Литтла с 93 жертвами

ФБР объявило самым массовым убийцей в истории США Сэмюэла Литтла с 93 жертвами
Война санкций

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении РСМД

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Гонконгская биржа отказалась от слияния с LSE

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

СМИ сообщили об активистах XR, блокирующих движение по всему миру

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

В США заявили о возможном выходе из Договора по открытому небу

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии

Турецкие военные обстреляли курдских ополченцев на севере Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');