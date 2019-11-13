Минск назвал главное условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск подпишет дорожные карты по интеграции с РФ только при учете белорусских интересов, сообщает в среду госагентство БелТА.

Румас также заявил журналистам, что дорожные карты по интеграции, касающиеся нефтегазовой сферы, остаются несогласованными, "есть неурегулированные позиции". "Но там нет нерешаемых вопросов. Развязки найти можно", - добавил премьер.

В данной связи премьер-министр привел в пример дорожную карту по Налоговому кодексу, которая является одной из самых сложных. "Страны самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать сложно технически", - отметил он.

При этом Румас подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы перейти на белорусский или российский кодекс, ставится задача взять лучшие практики в каждой стране и унифицировать подходы.

Кроме того, обратил внимание премьер-министр, налоговая нагрузка в РФ ниже, и переход для белорусских субъектов хозяйствования на пониженные ставки налогов был бы благом, однако при этом возникает вопрос компенсации для бюджета выпадающих доходов.

"Дискуссия с РФ идет как раз об этом - как Белоруссия будет компенсировать выпадающие доходы, чтобы они не оказали негативного влияния на экономику", - добавил Румас.

Ранее в ноября Румас говорил, что проекты "дорожных карт" по интеграции Белоруссии и России будут представлены президентам двух стран к 1 декабря после их рассмотрения премьер-министрами на союзном Совмине. Как рассказывал белорусский премьер, "на 19 ноября запланирован союзный Совмин и после него, мы договорились с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьером России - ИФ), все время, если необходимо до самой ночи, сможем посвятить "дорожным картам".

По словам Румаса, на союзный Совмин "едут все министры, по кому остались несогласованные позиции". "Мы по каждой "дорожной карте" в присутствии премьеров будем разбираться", - добавил руководитель белорусского правительства.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлял, что подписание программы интеграции Минска и Москвы зависит от "развязок" по нефти и газу. "Не могу сейчас однозначно говорить, готова или не готова (Белоруссия подписать программу интеграции с Россией в декабре - ИФ). Но логика наших действий такова: прежде чем говорить о каком-то венце интеграции, каких-то стратегических целях, ближних или среднесрочных, мы должны решить актуальные вопросы, а это цены на нефть, на газ, налоговый маневр и проблемы с поставками сельскохозяйственной, промышленной продукции", - сказал Макей в середине октября.

Говоря о том, что будет делать Белоруссия, если к декабрю проблемные вопросы не будут разрешены, министр отметил: "Не могу ничего сказать, ведь это гипотетически. Поставлена задача найти развязку этим вопросам, поэтому давайте подождем".

Ранее Макей также заявлял, что решение спорных вопросов по нефти и газу является приоритетом Минска и без этого говорить о подписании программы интеграции с Россией будет трудно. "Мы заинтересованы в том, чтобы мы решили все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности. Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", - отмечал глава МИД.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.