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Минск допустил повышение цены российского газа для Белоруссии в 2020 году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона не исключает повышения цены на газ для Белоруссии в 2020 году с текущих $127 за 1 тыс. кубометров, сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский журналистам в среду в Минске.

"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома", - заявил Закревский, добавив, что в следующем году Россия возможно пересмотрит цены на газ для Белоруссии.

Замминистра также рассказал, что дорожная карта по интеграции двух стран в сфере электроэнергетики может быть согласована на межправительственном уровне, но дорожная карта по сотрудничеству в газовой сфере, скорее всего, будет вынесена на рассмотрение президентов Белоруссии и России в начале декабря.

"По газу есть определенные разногласия, правительства (РФ и Белоруссии - ИФ) занимаются сейчас", - отметил Закревский. Он пояснил, что все разногласия, которые не смогут урегулировать кабмины двух стран, вынесут на уровень президентов.

Ранее в ноябре первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия и Белоруссия пока не согласовали цену на газ при поставках со следующего года.

"Ряд моментов нашей "дорожной карты" остались пока не согласованными, в том числе, вопросы энергетики. Они сложные, чувствительные для Белоруссии, они чувствительны и для России, поэтому это один из тех вопросов, которые мы оставили на дополнительную проработку, согласование", - отмечал глава Минфина РФ.

Вадим Закревский Белоруссия Минск

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