ВТБ направит представителя в совет директоров Ленфильма в рамках реструктуризации долга

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ , крупнейший кредитор "Ленфильма", делегирует своего представителя в совет директоров киностудии.

"Я думаю, что будут существенные изменения в совете директоров, и представитель ВТБ войдет туда, скорее всего. В этом органе управления, я думаю, изменения будут большие. А что касается гендиректора (Эдуард Пичугин - ИФ), я не уверен, что его поменяют, мне кажется, что он останется работать и выполнять свои функции", - сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!".

Внимание к финансовым проблемам "Ленфильма" привлекло письмо председателя совета директоров студии Федора Бондарчука, которое он в августе направил президенту Владимиру Путину. Бондарчук попросил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ на 1,53 млрд рублей. Костин позднее говорил, что сам посоветовал "Ленфильму" просить господдержку: погасить кредит своими силами студия не может. Этот кредит был выдан в 2013 году под госгарантию.

По словам Костина, менеджмент "Ленфильма" мог бы сделать больше для погашения долга.

"Допустим, у них есть актив, который стоит от 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей - это земельный участок, и есть там обременение, по которому надо договориться с властью Санкт-Петербурга, поднять немножко этажность, то есть вопрос чисто организационный. Это нормальная работа. Она до сих пор не сделана. Из-за этого он сегодня не имеет той рыночной стоимости, которая должна быть. Если они это сделают, то его можно продать и таким образом существенную часть долга погасить", - сказал Костин.

"И ряд других (претензий - ИФ) по работе самой студии, ее доходности и так далее", - добавил глава ВТБ.

Он напомнил, что есть поручения Путина решить вопрос с задолженностью "Ленфильма".

"Там несколько частей этого вопроса. Мы, конечно, будем реструктурировать долг, наверно, в нынешних условиях, но там есть и поручение правительству рассмотреть вопрос о выделении субсидий, потому что компания потеряла значительные деньги из-за девальвации рубля и потратила больше рублей на покупку импортного оборудования, чем они это планировали. Там есть поручения и обращения к губернатору Санкт-Петербурга оказать содействие в решении вопроса с земельным участком. Там целый комплекс. Третье - это поручение к Минкультуры, потому что Минкультуры может оказать большее содействие. Там вопрос еще с фильмотекой был завязан - обещали передать права на фильмы, не передали. Вопрос государственной поддержки с точки зрения производства фильмов, размещения заказов и т.д.", - сказал Костин.

"В этом комплексе вопросов, я думаю, что совершенно спокойно киностудия выползет из этого долга, и нам не придется пользоваться гарантией правительства", - отметил банкир.