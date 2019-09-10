Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить кредит ВТБ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг. Глава государства в середине августа дал ведомствам поручение проработать этот вопрос, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Бондарчук, возглавляющий совет директоров "Ленфильма", попросил предоставить киностудии субсидии для погашения обязательств перед ВТБ, сказал собеседник агентства.

Соглашение о предоставлении кредита "Ленфильму" от ВТБ в размере 1,53 млрд рублей было подписано в июне 2013 года. В декабре 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин заявил, что "Ленфильм" и ВТБ достигли соглашения о досрочном погашении кредита. Для этого "Ленфильм" должен был продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге. Однако по состоянию на середину апреля 2018 года изменений в этом вопросе произошло. Об этом говорил глава Минкультуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства.

"Хотел бы попросить менеджмент "Ленфильма" обратить внимание на то, что вы успешно обслуживаете кредит ВТБ, пора бы уже возвращать. У вас есть для этого возможности. Мне Антон Силуанов (министр финансов, председатель набсовета ВТБ - ИФ) пишет письма постоянно по этому поводу. Возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее", - сказал министр.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Бондарчука и ВТБ.