Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Новый гендиректор "Ленфильма" обещал начать выплату долга ВТБ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Ленфильм" начинает выплачивать долг по кредиту ВТБ, сообщил сотрудникам киностудии ее новый гендиректор Федор Щербаков. Его слова приводит пресс-служба кинокомпании.

Он поставил цель по финансовому оздоровлению "Ленфильма", пообещал постепенно решать "все платежные проблемы". Он также заверил, что студия останется госкомпанией и не будет перепрофилирована.

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук также подтвердил, что планов приватизации "Ленфильма" нет, а приостановленные проекты скоро "сдвинутся с мертвой точки". Он также поблагодарил прежних руководителей киностудии - Инессу Юрченко и Эдуарда Пичугина, которые "проделали колоссальную работу, которая сейчас стала приносить свои плоды".

О назначении Щербакова стало известно в начале сентября. В феврале гендиректор "Ленфильма" Пичугин ушел из компании, его сменила Юрченко.

Юрченко ранее говорила, что киностудия должна ВТБ 2,2 млрд рублей (около 1,5 млрд рублей - кредит, около 700 млн рублей проценты по кредиту) и что у компании также есть долги по налогам, коммунальным платежам и по проигранным искам.

Ленфильм Федор Щербаков Федор Бондарчук Эдуард Пичугин ВТБ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Во ФСИН подвердили смерть Тесака

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной
Экономический кризис

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');