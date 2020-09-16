Новый гендиректор "Ленфильма" обещал начать выплату долга ВТБ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Ленфильм" начинает выплачивать долг по кредиту ВТБ, сообщил сотрудникам киностудии ее новый гендиректор Федор Щербаков. Его слова приводит пресс-служба кинокомпании.

Он поставил цель по финансовому оздоровлению "Ленфильма", пообещал постепенно решать "все платежные проблемы". Он также заверил, что студия останется госкомпанией и не будет перепрофилирована.

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук также подтвердил, что планов приватизации "Ленфильма" нет, а приостановленные проекты скоро "сдвинутся с мертвой точки". Он также поблагодарил прежних руководителей киностудии - Инессу Юрченко и Эдуарда Пичугина, которые "проделали колоссальную работу, которая сейчас стала приносить свои плоды".

О назначении Щербакова стало известно в начале сентября. В феврале гендиректор "Ленфильма" Пичугин ушел из компании, его сменила Юрченко.

Юрченко ранее говорила, что киностудия должна ВТБ 2,2 млрд рублей (около 1,5 млрд рублей - кредит, около 700 млн рублей проценты по кредиту) и что у компании также есть долги по налогам, коммунальным платежам и по проигранным искам.